قاليباف: لقد انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب

كما نشر قاليباف في مرفق تغريدته جزءا من البند الخامس من مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا، والذي يؤكد على إعادة فتح مضيق هرمز وفق "الترتيبات الإيرانية".
يأتي ذلك، بينما أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني اليوم، شن ضربات صاروخية وعبر مسيرات، استهدفت عددا من المصالح والقواعد الأمريكية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان.
وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه أنهى موجة جديدة من الغارات على إيران هي الثالثة هذا الأسبوع.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "استهدفنا نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا باستخدام طائرات من قواعد برية وبحرية ومسيرات وسفن بحرية"، مشيرة إلى أن الضربات جاءت بعد أن هاجم الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص.
وفي هذا الصدد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي هاجم سواحل إيران الجنوبية تعويضا لإخفاقه في مضيق هرمز وأن استمرار العدوان سيؤدي لرد أقسى.
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