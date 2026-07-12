قاليباف: لقد انتهى عهد الاتفاقات أحادية الجانب

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأحد، إن عهد الاتفاقات أحادية الجانب قد انتهى "فإما الالتزام بالتعهدات أو دفع ثمن عدم الالتزام".

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