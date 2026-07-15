قاليباف: لن تلتزم طهران بمذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم تحقق مكاسب

وذكر في بيان على تطبيق تيليغرام أن الأمن القومي الإيراني يعتمد على إبقاء "الترتيبات الإيرانية" في مضيق هرمز.
وأكد أن نهج إيران في حربها مع الولايات المتحدة والمفاوضات لإنهاء هذه الحرب يجب أن يقوم على المصالح الوطنية والأمن القومي على منظور طويل الأمد، مضيفا أن طهران ليس أمامها خيار سوى الاعتماد على قوتها الذاتية.
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