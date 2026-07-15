قاليباف: لن تلتزم طهران بمذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم تحقق مكاسب

09:18 م

الوكيل الإخباري- قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف الأربعاء، إن إيران إذا لم تستفد من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "فلا سبب لدينا للالتزام بهذا التفاهم". اضافة اعلان





وذكر في بيان على تطبيق تيليغرام أن الأمن القومي الإيراني يعتمد على إبقاء "الترتيبات الإيرانية" في مضيق هرمز.



وأكد أن نهج إيران في حربها مع الولايات المتحدة والمفاوضات لإنهاء هذه الحرب يجب أن يقوم على المصالح الوطنية والأمن القومي على منظور طويل الأمد، مضيفا أن طهران ليس أمامها خيار سوى الاعتماد على قوتها الذاتية.







