قاليباف: لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط.

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وقال قاليباف إنه لن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يتم ضمان أمننا.



وأضاف أن أمن مضيق هرمز مرهون بغياب القوات الأمريكية وأكدنا أن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.