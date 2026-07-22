قاليباف: لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط

وأضاف أن أمن مضيق هرمز مرهون بغياب القوات الأمريكية وأكدنا أن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.
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