قاليباف مخاطبا ترامب ونتنياهو: لقد تجاوزتما الخط الأحمر وستدفعان الثمن

09:04 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن إيران استعدّت لكل السيناريوهات بما فيها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كما أنه تم وضع خطط مسبقة حتى لمرحلة ما بعد خامنئي.





وأضاف قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي مخاطبا ترامب ونتنياهو "لقد تجاوزتما الخط الأحمر وستدفعان ثمن ذلك".



وأعلن التلفزيون الإيراني، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.



كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية الأميركية على إيران.





