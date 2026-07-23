قاليباف: معادلة هذه الحرب واضحة وتتلخص في إما الجميع أو لا أحد

وشدّد قاليباف، في منشور له عبر منصة "إكس"، على أنه "في المنطقة التي لا نتمكّن فيها من بيع النفط، لن يتمكّن أحد من بيع النفط"، مضيفاً أنه "إذا لم يتمّ ضمان أمننا فلن تكون أيّ بنية تحتية آمنة".
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