قاليباف: معادلة هذه الحرب واضحة وتتلخص في إما الجميع أو لا أحد

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ معادلة هذه الحرب واضحة، وتتلخّص في "إما الجميع أو لا أحد". اضافة اعلان





وشدّد قاليباف، في منشور له عبر منصة "إكس"، على أنه "في المنطقة التي لا نتمكّن فيها من بيع النفط، لن يتمكّن أحد من بيع النفط"، مضيفاً أنه "إذا لم يتمّ ضمان أمننا فلن تكون أيّ بنية تحتية آمنة".





