الخميس 2026-07-23 09:01 ص

قاليباف: معادلة هذه الحرب واضحة وتتلخص في إما الجميع أو لا أحد

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج. وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن،
محمد باقر قاليباف
 
الخميس، 23-07-2026 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ معادلة هذه الحرب واضحة، وتتلخّص في "إما الجميع أو لا أحد".اضافة اعلان


وشدّد قاليباف، في منشور له عبر منصة "إكس"، على أنه "في المنطقة التي لا نتمكّن فيها من بيع النفط، لن يتمكّن أحد من بيع النفط"، مضيفاً أنه "إذا لم يتمّ ضمان أمننا فلن تكون أيّ بنية تحتية آمنة".
 
 


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