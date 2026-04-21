الثلاثاء 2026-04-21 02:09 ص

قاليباف: نرفض التفاوض تحت التهديد ونستعد لخيارات ميدانية جديدة

محمد باقر قاليباف
الثلاثاء، 21-04-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى، من خلال فرض الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار، إلى تحويل المفاوضات إلى "استسلام" أو تبرير استئناف الحرب.

وأضاف قاليباف أن إيران ترفض التفاوض "تحت التهديد"، مشيرا إلى أنها استعدت خلال الأسبوعين الماضيين لطرح "أوراق جديدة" في ساحة المواجهة.

 
 


