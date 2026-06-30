قاليباف: نفضّل الدبلوماسية مع واشنطن ومستعدون للحرب ولن نساوم على حقوقنا في مضيق هرمز

وأكد قاليباف أن إيران "لن تساوم أبداً على حقوقها في مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن العبور عبر المضيق "دون تكلفة سيكون لمدة 60 يوماً فقط، بحسب مذكرة التفاهم".
وأضاف أن "السيادة على مضيق هرمز تعود إلى إيران وسلطنة عُمان".
كما قال قاليباف إن إيران "تبيع نفطها الآن بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه سابقاً".
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