الأربعاء 2026-07-08 09:19 ص

قاليباف يتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم

رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف
رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف
 
الأربعاء، 08-07-2026 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأميركية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك "الترتيبات" الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.اضافة اعلان


وقال قاليباف في منشور على منصة إكس "لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ".

وكانت 3 سفن تعرضت لهجمات في مضيق هرمز خلال 24 ساعة؛ من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتّهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي إم تي أو" إنّ 3 ناقلات تعرضت للهجوم بين الاثنين والثلاثاء.

وأُصيبت السفينة الأولى بمقذوف لم تُحدّد طبيعته، في جانبها الأيسر، فيما كانت تبحر قبالة سواحل عُمان، مما أدّى إلى اندلاع حرائق فيها، بحسب الهيئة البريطانية.

ورد الجيش الأميركي بشن ضربات على أكثر من 80 هدفا في أحدث ضرباته ضد إيران، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء، في رد على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران.

وأفاد الجيش الأميركي في بيان نشر على إكس بأن "القوات الأميركية ضربت أنظمة دفاع إيرانية، وشبكات للقيادة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري داخل المضيق (هرمز) وقربه".
 
 


gnews

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