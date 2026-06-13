قاليباف يوجه رسالة تحذيرية لترامب

الوكيل الإخباري- وجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة تحذيرية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزامنا مع التقدم المحرز في المفاوضات بين البلدين.



وكتب قاليباف، في منشور له على منصة "إكس": "يجب الوفاء بالالتزامات دون أي شروط أو أعذار. لا سبيل آخر لإتمام الاتفاق المرتقب؛ ففي النهاية، كلٌّ يحصد ما يزرع".

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جاءت تصريحات قاليباف بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، قد وافقت عليه. كما أشار ترامب إلى أنه تمت الموافقة على الاتفاق من قبل القوى الإقليمية الكبرى، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن حفل توقيع رسمي.



في المقابل، أبدت طهران حذرها، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات "قد تؤدي إلى اتفاق أو لا تؤدي"، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد تحقيق توافق في الآراء بين مؤسسات صنع القرار في البلاد.



وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "إرنا" أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف لمواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وذلك في إطار الاستعدادات لتوقيع محتمل للاتفاق.