قبالة سواحل سوريا.. سفينة حربية روسية تطلق نداء استغاثة

ووفقًا لمسؤولين عسكريين، جاء النداء في الوقت الذي انجرفت فيه سفينة التجسس الروسية "كيلدين"، المحملة بمعدات لجمع المعلومات الاستخباراتية، ولم تعد تحت السيطرة قبالة ميناء طرطوس في 23 يناير الماضي، حيث تصاعدت منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.
وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على تسجيل صوتي للبث، إلى جانب مقطع فيديو وصور تُظهر الحريق، وقال المسؤولون العسكريون إن هذه المواد تم التقاطها بواسطة سفينة تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت تعمل في مكان قريب.
وأشار المسؤولون، الذين ينتمون أيضًا لدولة عضو في الناتو، إلى أنهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لعدم حصولهم على تصريح رسمي لمناقشة الحريق والبث اللاسلكي الذي لم تُعلن عنه السلطات الروسية.
وتجمع السفينة "كيلدين"، التي دخلت الخدمة قبل 55 عامًا، معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف الناتو في البحر المتوسط، وكانت تعمل بالقرب من موقع التدريبات البحرية التي تُجريها تركيا، العضو في الحلف، قبل اندلاع الحريق.
وأفاد المسؤولون بأن الحريق استمر لمدة أربع ساعات على الأقل، وأن طاقم السفينة أزال الأغطية من قوارب النجاة، لكنه لم يقم بإنزالها إلى البحر.
أضاف المسؤولون أن الطاقم تمكن في النهاية من استعادة السيطرة على السفينة، التي لا تزال متمركزة قبالة ميناء طرطوس، حيث تواصل جمع المعلومات الاستخبارية، برفقة فرقاطة وسفينة إمداد روسية.
ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.
سكاي نيوز
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