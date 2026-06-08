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قبل أيام من المونديال .. إصابات في حادث طعن بمحطة بنسلفانيا في نيويورك

قبل أيام من المونديال .. إصابات في حادث طعن بمحطة بنسلفانيا في نيويورك
قبل أيام من المونديال .. إصابات في حادث طعن بمحطة بنسلفانيا في نيويورك
 
الإثنين، 08-06-2026 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   تعرّض 5 أشخاص للطعن في محطة بنسلفانيا في نيويورك ليل الأحد، عشية أول مباراة نهائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي أيه) في المدينة وقبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وأوضح جهاز الإطفاء لفرانس برس أنه تم توقيف المشتبه به، فيما أشار تقرير الجهاز إلى إصابة شخص بجروح خطرة، وشخصين بجروح متوسطة، وآخرين بجروح طفيفة، وقد نُقلوا جميعهم إلى المستشفى، فيما لم تتضح ملابسات حادثة الطعن على الفور.

ووقعت الحادثة في أحد أكثر مراكز النقل ازدحامًا في البلاد، فيما تستعد المدينة لاستضافة حدثين رياضيين رئيسيين الأسبوع المقبل، نهائيات "إن بي أيه" وبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وطلبت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك، المسؤولة عن التعامل مع حالات الطوارئ في المدينة، من العامة تجنب المنطقة، محذّرة من احتمال "تباطؤ الحركة وإغلاق طرق واضطرابات في النقل العام".

لكن النشاط في المحطة عاد إلى طبيعته بحلول المساء، وفقًا لفرانس برس.

وتقع المحطة التي تستقبل قرابة 600 ألف مسافر يوميًا في المتوسط، قرب ماديسون سكوير غاردن، حيث من المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة الثالثة بين فريقي نيكس وسان أنتونيو سبيرز الاثنين.
 
 


gnews

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