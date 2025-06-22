قبل دقائق من الضربة .. إشارات حرارية قرب فوردو تلفت انتباه "ناسا"

وبحسب الوكالة، تم رصد إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الضربات على إيران. إذ عادةً ما يلتقط النظام مثل هذه الإشارات في مواقع القصف أو الحرائق الكبيرة.
وأضافت أنه بالرغم من أن النظام قد يسجل في بعض الحالات انبعاثات صناعية أو حرائق طبيعية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أحداث مماثلة في منطقة "فوردو" خلال الشهر الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الجوية الأميركية نفذت هجومًا على "3 منشآت نووية في إيران، تشمل فوردو ونطنز وأصفهان". وأكد أن على طهران أن توافق على إنهاء الصراع.
روسيا اليوم
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