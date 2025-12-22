قبل لقائه ترامب .. نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن إيران

وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع طهران إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.
ونقلت الهيئة عن المصادر تشكيكها في منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لهجوم على إيران، معتبرة أن قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية.
وكان تقرير لشبكة "إن بي سي" قد نقل السبت عن مصادر قولها إن إسرائيل تستعد لطرح ملف حساس على طاولة الرئيس ترامب خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية ديسمبر، حيث يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي إطلاع الرئيس الأميركي على تقديرات استخباراتية جديدة بشأن توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية، وإعادة بناء منشآت دمرتها الغارات الأميركية والإسرائيلية خلال العام الجاري، إضافة إلى عرض خيارات لشن ضربات عسكرية جديدة.
وبحسب مصدر مطلع وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين، فإن إسرائيل ترى أن طهران عادت لتشغيل خطوط إنتاج صاروخية، وتعمل على ترميم دفاعاتها الجوية بعد الضربات التي استهدفت مواقعها في يونيو/أبريل 2024، ما دفع تل أبيب إلى اعتبار هذه الأنشطة "تهديدًا فوريًا" يتطلب ردًا سريعًا.
سكاي نيوز
-
