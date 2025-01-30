 
الخميس 2025-01-30 09:52 ص
 

قتلى بتصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية بواشنطن (فيديو)

طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك
طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك
الخميس، 30-01-2025 06:33 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أميركية بسقوط قتلى إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج في مطار ريغان في واشنطن، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين.

وأكدت شركة أميركان إيرلاينز أن الطائرة التابعة لها كان على متنها 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم لحظة وقوع الحادث فوق نهر بوتوماك، في وقت متأخر من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأكد السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز في منشور على منصة "إكس" سقوط قتلى.

كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن الشرطة انتشلت جثث عدد من الركاب من النهر.

وفي حين أفادت شبكة "إن بي سي" بإنقاذ 4 من الركاب، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أمني أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشال ناجين من نهر بوتوماك وأن وجهود الإنقاذ مستمرة.

من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أن عشرات رجال الإطفاء يشاركون في عمليات غوص في نهر بوتوماك للبحث عن ناجين.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية عن حاكم ولاية ميريلاند أن الشرطة أرسلت غواصة للموقع للمشاركة في جهود البحث.

وأكد الجيش الأميركي أن 3 جنود كانوا على متن مروحية "بلاك هوك" التي اصطدمت بطائرة الركاب، مشيرًا إلى أن المروحية التابعة له انطلقت من قاعدة فورت بيلفوار في فرجينيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إطلاعه بشكل كامل على ما وصفه بالحادث المروع الذي وقع قرب مطار ريغان في واشنطن.

وأضاف أنه يتابع الموقف وسيقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها.

وعقب الحادث، تم إغلاق مطار ريغان وتحويل الرحلات إلى مطار بالتيمور الدولي.

وقالت وكالة الطيران الفدرالية الأميركية إن المطار سيظل مغلقًا حتى الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت واشنطن على أقل تقدير.

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الجزيرة

 
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