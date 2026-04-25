الأحد 2026-04-26 01:49 ص

قتلى في غارات روسية "استمرت أكثر من 20 ساعة" على دنيبرو الأوكرانية

السبت، 25-04-2026 11:53 م

الوكيل الإخباري- قُتل 8 أشخاص وأُصيب العشرات بجروح في غارات روسية على مدينة دنيبرو الواقعة في شرق أوكرانيا، التي أفادت السلطات بأنّها تعرّضت لموجات من الضربات الروسية "على مدى أكثر من 20 ساعة".

وفي منطقة لوغانسك التي تحتلها القوات الروسية، قال المسؤول المحلي باسيتشنيك، إنّ 3 أشخاص قُتلوا وأصيب آخران في غارات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت أماكن سكنية ليلة السبت.
وأفادت روسيا عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين في غارات على أراضيها.   

 
 


gnews

عربي ودولي قتلى في غارات روسية "استمرت أكثر من 20 ساعة" على دنيبرو الأوكرانية

عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي سيعود إلى باكستان بعد زيارته سلطنة عُمان

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الجيش الأمريكي استهدف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم والبحرية الإيرانية اختفت

عربي ودولي ترامب يشتري سندات بقيمة 51 مليون دولار على الأقل في آذار

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيدا لجولة ثانية م

عربي ودولي رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامها أداء دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان يدعو الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

مجتمع سيرة الأردن يعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة المركزية لإطلاق "سلسلة القيادة"

أخبار الشركات مجتمع سيرة الأردن يعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة المركزية لإطلاق "سلسلة القيادة"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم "بقوة" أهدافا لحزب الله في لبنان



 
 






