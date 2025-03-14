قتلى من الأمن السوري في اشتباكات مع الفلول بريف حماه

وقال المصدر إن الاشتباكات اندلعت على خلفية كمين مسلح نفذه فلول من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واستهدف مركبات للأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية.
الجزيرة
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