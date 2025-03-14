 
الجمعة 2025-03-14 02:53 م
 




            

        








    

        

        

            قتلى من الأمن السوري في اشتباكات مع الفلول بريف حماه
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                قوات أمن سورية خلال عملية سابقة في الساحل السوري
            
                

                    قوات أمن سورية خلال عملية سابقة في الساحل السوري
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        01:42 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أفاد مصدر أمني ، بمقتل عدد من عناصر الأمن وإصابة آخرين في اشتباكات بين قوات الأمن العام بوزارة الداخلية السورية وعناصر من فلول النظام المخلوع في منطقة رأس الشعرة في ريف حماه.اضافة اعلان


وقال المصدر إن الاشتباكات اندلعت على خلفية كمين مسلح نفذه فلول من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واستهدف مركبات للأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية.

الجزيرة

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                قوات أمن سورية خلال عملية سابقة في الساحل السوري
                            
                    
                    

                        
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                            قتلى من الأمن السوري في اشتباكات مع الفلول بريف حماه
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            فلسطين
                        
                        
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                                علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة  بين الفقراء والأغنياء

                            
                    
                    

                        
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                            علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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