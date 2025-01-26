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قتلى من الفصائل الموالية لتركيا خلال معارك شمالي سوريا

اشتباكات تدور بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات موالية لتركيا
اشتباكات تدور بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات موالية لتركيا
الأحد، 26-01-2025 02:09 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، قتلها 20 عنصرا من الجيش الوطني المدعوم من تركيا وإصابة 9 آخرين، بالإضافة لإسقاط مسيرتين انتحاريتين في خلال المعارك التي دارت، مساء السبت، عند سد تشرين وجسر قرقوزاق وريف منبج، شمال سوريا.اضافة اعلان


وأفادت قوات سوريا الديمقراطية في بيان بأن عناصرها أحبطوا، السبت، هجوما تركيا على نقطة لقسد في قرية خربة الزمالة جنوب شرق منبج، حيث دارت اشتباكات أدت إلى مقتل 4 من القوات المهاجمة وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأضافت أنه خلال الهجوم جرى إسقاط طائرتين مسيرتين للقوات الموالية لتركيا، مشيرة إلى تعرض سد تشرين إلى قصف مكثف بالطيران الحربي، وكذلك بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.

ولفتت إلى استهداف مسيرة تركية للموظفين الذين يعملون في سد تشرين ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة 12 آخرين بجروح.

وأكدت أن طائرات تركية حربية ومسيرة هاجمت نقاطا لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة دير حافر ما تسبب في مقتل عنصر في تلك القوات وجرح 3 آخرين.

سكاي نيوز
 
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