الخميس 2025-03-27 08:44 ص
 

قتلى وجرحى بإطلاق للنار في فلوريدا الأمريكية

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أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 08:14 ص

الوكيل الإخباري- لقي 4 أشخاص بينهم 3 أطفال حتفهم وأصيب اثنان في إطلاق للنار بمدينة بمبروك بارك في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسب قناة "سي بي إس".

وذكرت القناة أن الحادث وقع في مبنى سكني متعدد الشقق. وأفاد أحد السكان، نقلا عن جار آخر، أن رجلا حاول قتل عائلته بأكملها قبل أن يحاول الانتحار.

وعند وصول شرطة بمبروك بارك، عثروا على امرأة و3 أطفال قتلى في المكان، بينما تم نقل رجل وفتاة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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وما زال الغموض يكتنف دوافع الجريمة.

 

RT

 
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