قتلى وجرحى بإطلاق للنار في فلوريدا الأمريكية

وذكرت القناة أن الحادث وقع في مبنى سكني متعدد الشقق. وأفاد أحد السكان، نقلا عن جار آخر، أن رجلا حاول قتل عائلته بأكملها قبل أن يحاول الانتحار.
وعند وصول شرطة بمبروك بارك، عثروا على امرأة و3 أطفال قتلى في المكان، بينما تم نقل رجل وفتاة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وما زال الغموض يكتنف دوافع الجريمة.
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