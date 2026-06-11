قتلى وجرحى بانفجار غامض في جنوب الصين

وحسب مسؤولين محليين، فقد وقع الانفجار في حوالي الساعة 1:40 فجرا بتوقيت الصين في أحد شوارع بلدة شينغآن بمقاطعة شينغآن، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى و17 جريحا.
وأوضحت السلطات أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وأن جروحهم ليست مهددة للحياة.
وتجري الشرطة حاليا تحقيقا في سبب الحادث بعد استبعاد احتمال تسرب الغاز من خط الأنابيب.
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