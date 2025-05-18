قتلى وجرحى في انفجار بمركز شرطة بمدينة الميادين السورية

08:55 م

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر أمني، إن انفجارا في مركز شرطة بمدينة الميادين، الأحد، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. اضافة اعلان





ولم تحدد الوكالة عدد القتلى والجرحى.