قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لدمشق

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدّى لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.
وقالت الوكالة في نبأ عاجل إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، مستخدمة في ذلك الصيغة نفسها التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.
وقالت سانا إن المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد توفيت في قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق.
كما أعلنت الوكالة استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء قصف إسرائيلي على حي المزة في دمشق.
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