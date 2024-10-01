 
الثلاثاء 2024-10-01 10:45 ص
 
 

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لدمشق

جانب من القصف
جانب من القصف
الثلاثاء، 01-10-2024 07:39 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء العاصمة دمشق.

اضافة اعلان


وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدّى لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.


وقالت الوكالة في نبأ عاجل إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، مستخدمة في ذلك الصيغة نفسها التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.


وقالت سانا إن المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد توفيت في قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق.


كما أعلنت الوكالة استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء قصف إسرائيلي على حي المزة في دمشق.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة