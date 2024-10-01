قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لدمشق

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء العاصمة دمشق.

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وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدّى لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.



وقالت الوكالة في نبأ عاجل إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، مستخدمة في ذلك الصيغة نفسها التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.



وقالت سانا إن المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد توفيت في قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق.