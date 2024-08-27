قتلى ومئات المفقودين.. سيول تدمر مدينة جديدة شرقي السودان

الوكيل الإخباري- دمرت السيول بالكامل مدينة طوكر في أقصى جنوب ولاية البحر الأحمر (شرق السودان).

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وأشارت أنباء مؤكدة إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل في حصر أولي، وفقدان مئات أثناء محاولاتهم الخروج من المنطقة، في حين أطلق الأهالي نداءات استغاثة عاجلة لإنقاذ العالقين في العراء.





ووفق سكان محليين، فقد وصل منسوب الفيضانات التي غمرت المدينة إلى مستوى المترين، وأدى إلى انهيار كل المنازل بالكامل جراء المياه التي تدفقت بغزارة من 3 اتجاهات، بعد أن دمرت وادي «بركة».

وتسبب انهيار «سد أربعات»، الذي يغذي مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، في عزل الكثير من المناطق بالولاية الشرقية جراء انقطاع عدد من الطرق الرئيسية.



وأفاد سكان في طوكر «الشرق الأوسط» بأن الوضع «كارثي للغاية»، وهنالك حاجة عاجلة للقوارب لإجلاء المئات من النساء والأطفال وكبار السن وهم بلا طعام ولا مياه شرب منذ ليل الأحد - الاثنين.

وعبروا «عن مخاوف كبيرة من سقوط المزيد من الضحايا حال لم تتحرك السلطات على نحو عاجل».

وتبعد طوكر نحو 250 كيلومتراً من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ويقطنها أكثر من 170 ألف نسمة، وظلت تعاني لفترات طويلة من الإهمال الحكومي المركزي والولائي.



وتشير المعلومات الأولية إلى تدمير وتضرر أكثر من 20 ألف منزل، وتشريد قرابة 120 ألف مواطن، وأضرار كبيرة في القطاع الزراعي والحيواني يتعذر حصرها في الوقت الحاضر.

وتقول المصادر المحلية، التي تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، إن هنالك «العشرات من العائلات التي لجأت إلى الجبال والمناطق المرتفعة هرباً من السيول وخوفاً من انهيار المنازل فوق رؤوسها... وليس هنالك أي تحرك من جانب السلطات».



وأكد «تحالف القوى المدنية لشرق السودان» عدم توفر إحصاءات موثوقة لأعداد الضحايا في مناطق طوكر والمربعات والمرافيت؛ حيث لا يزال عدد من الناس في عداد المفقودين في مناطق محاصرة المياه.



ودعا المتحدث باسم التحالف، صالح عمار، سلطات الأمر الواقع في بورتسودان إلى إرسال طائرات لإنقاذ المحاصرين بالمياه، ورفع القيود عن حركة المنظمات المحلية والدولية.

بدورها، قالت وحدة الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، إنه يُتوقع هطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في 10 ولايات بالبلاد.

وأضافت، في النشرة اليومية، أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى جريان سيول جارفة وفيضان الأودية والخيران.

كما توقعت هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومرتفعات إريتريا، التي قد تؤدي أيضاً لفيضان الوديان والخيران ونهري القاش وعطبرة.



ووفق وحدة الإنذار المبكر، فإن الأمطار الغزيرة ستهطل في كل من ولايات: البحر الأحمر، والشمالية، ونهر النيل، وكسلا، والقضارف، والخرطوم، والجزيرة، والنيل الأزرق، ودارفور.



وكشفت السلطات الحكومية بولاية البحر الأحمر، الأحد، عن أن السيول والأمطار مسحت 5 بلدات بالكامل جراء انهيار «سد أربعات» الرئيسي الذي يغذي العاصمة بورتسودان بمياه الشرب.

ووفق التقارير الحكومية الرسمية، لقي نحو 60 شخصاً مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة ومياه السيول الجارية، التي اجتاحت البلدات حول بورتسودان، لكن مصادر مستقلة تتحدث عن وقوع أعداد أكبر من الضحايا لم يشملهم الحصر الرسمي.