قتلى ومئات المفقودين.. سيول تدمر مدينة جديدة شرقي السودان

ووفق سكان محليين، فقد وصل منسوب الفيضانات التي غمرت المدينة إلى مستوى المترين، وأدى إلى انهيار كل المنازل بالكامل جراء المياه التي تدفقت بغزارة من 3 اتجاهات، بعد أن دمرت وادي «بركة».
وأفاد سكان في طوكر «الشرق الأوسط» بأن الوضع «كارثي للغاية»، وهنالك حاجة عاجلة للقوارب لإجلاء المئات من النساء والأطفال وكبار السن وهم بلا طعام ولا مياه شرب منذ ليل الأحد - الاثنين.
وتبعد طوكر نحو 250 كيلومتراً من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ويقطنها أكثر من 170 ألف نسمة، وظلت تعاني لفترات طويلة من الإهمال الحكومي المركزي والولائي.
وتشير المعلومات الأولية إلى تدمير وتضرر أكثر من 20 ألف منزل، وتشريد قرابة 120 ألف مواطن، وأضرار كبيرة في القطاع الزراعي والحيواني يتعذر حصرها في الوقت الحاضر.
وأكد «تحالف القوى المدنية لشرق السودان» عدم توفر إحصاءات موثوقة لأعداد الضحايا في مناطق طوكر والمربعات والمرافيت؛ حيث لا يزال عدد من الناس في عداد المفقودين في مناطق محاصرة المياه.
ودعا المتحدث باسم التحالف، صالح عمار، سلطات الأمر الواقع في بورتسودان إلى إرسال طائرات لإنقاذ المحاصرين بالمياه، ورفع القيود عن حركة المنظمات المحلية والدولية.
ووفق وحدة الإنذار المبكر، فإن الأمطار الغزيرة ستهطل في كل من ولايات: البحر الأحمر، والشمالية، ونهر النيل، وكسلا، والقضارف، والخرطوم، والجزيرة، والنيل الأزرق، ودارفور.
وكشفت السلطات الحكومية بولاية البحر الأحمر، الأحد، عن أن السيول والأمطار مسحت 5 بلدات بالكامل جراء انهيار «سد أربعات» الرئيسي الذي يغذي العاصمة بورتسودان بمياه الشرب.
ووفق التقارير الحكومية الرسمية، لقي نحو 60 شخصاً مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة ومياه السيول الجارية، التي اجتاحت البلدات حول بورتسودان، لكن مصادر مستقلة تتحدث عن وقوع أعداد أكبر من الضحايا لم يشملهم الحصر الرسمي.
وقدر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، في أحدث تقرير له، مطلع الأسبوع الحالي، تأثر ما يقدر بنحو 317 ألف شخص، (56 ألف أسرة) بالأمطار الغزيرة والفيضانات في 60 منطقة عبر 16 ولاية في السودان، منذ بداية هطول الأمطار في يونيو (حزيران) الماضي.
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