الجمعة 2025-12-19 08:11 م

قتلى ومصابون في هجمات مسلحة في محطتي مترو في تايوان

مشهد من موقع الحادث
مشهد من موقع الحادث
الجمعة، 19-12-2025 05:53 م
الوكيل الإخباري-   أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتين للمترو في تايبيه الجمعة عن مقتل شخصين على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء التايواني، لافتا النظر إلى أن المشتبه به لقي حتفه أيضا.اضافة اعلان


وقال المسؤول في جهاز الإطفاء في مدينة تايبيه "تأكد مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المشتبه به" من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد رئيس البلدية بأن المشتبه به قفز على ما يبدو من فوق سطح مبنى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون يهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين المتضررين

عربي ودولي لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون يهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين المتضررين

جانب من العزاء

أخبار محلية العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحّب بتعيين برهم صالح مفوّضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيرها للمواطنين من استخدام صوبة “الشموسة” داخل المنازل، لما تشكّله من خطر كبير قد يؤدي إلى الاختناق أو الحرائق، خاصة في ظل الأجواء الباردة .

أخبار محلية الأمن يحذر الأردنيين

فلاح الصغير

أخبار محلية لماذا لا يكون الأردن منصة انطلاق الشركات الهندية للإقليم؟

مديرة زراعة المفرق

أخبار محلية 100مزارع ومزارعة يستفيدون من "التدريب الافتراضي" في المفرق

قررت مديرة التربية والتعليم في لواء البترا تهاني السلامين، تأخير بدء الامتحانات في المدارس ليوم السبت الموافق 20 كانون أول إلى الساعة التاسعة والنصف صباح، وذلك نظرا لاحتمال تشكّل الصقيع والانجماد في ا

أخبار محلية تأخير بدء امتحانات الطلبة في هذه المدارس السبت

مشهد من موقع الحادث

عربي ودولي قتلى ومصابون في هجمات مسلحة في محطتي مترو في تايوان



 






الأكثر مشاهدة