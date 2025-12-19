قتلى ومصابون في هجمات مسلحة في محطتي مترو في تايوان

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء في مدينة تايبيه "تأكد مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المشتبه به" من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد رئيس البلدية بأن المشتبه به قفز على ما يبدو من فوق سطح مبنى.
