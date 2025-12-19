قتلى ومصابون في هجمات مسلحة في محطتي مترو في تايوان

05:53 م

الوكيل الإخباري- أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتين للمترو في تايبيه الجمعة عن مقتل شخصين على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء التايواني، لافتا النظر إلى أن المشتبه به لقي حتفه أيضا. اضافة اعلان





وقال المسؤول في جهاز الإطفاء في مدينة تايبيه "تأكد مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المشتبه به" من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد رئيس البلدية بأن المشتبه به قفز على ما يبدو من فوق سطح مبنى.

