قتلى ومصابين بحادث مروع في مصر

الوكيل الإخباري- قُتل 8 ركاب، وأصيب 10 آخرون، في حادث انقلاب سيارة لنقل الركاب عند الكيلو 100 بطريق قنا سوهاج في جنوب مصر.

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ونقل موقع "بوابة الأخبار" الإلكترونية اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من إسعاف قنا عن انقلاب سيارة ميكروباص عند الصنية بطريق قنا سوهاج.



وطبقًا للموقع، نُقلت الجثث والمصابون إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرَت الجهات المتخصصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري في الواقعة وكشف ملابساتها.