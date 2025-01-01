قتلى ومفقودون في حادثي غرق منفصلين أثناء إبحارهم إلى إيطاليا

وأفادت السلطات بإنقاذ 7 أشخاص ينحدرون من مصر وسوريا والسودان -أحدهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات- كانوا على متن القارب الذي أبحر من ليبيا، في محاولة لنقل مهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأعربت عن مخاوفها من أن يكون أشخاص عدة لقوا حتفهم بعد غرق القارب، في حين تعد فرص العثور على ناجين إضافيين ضئيلة بعد مرور ساعات عدة على الحادث، وأكدت استمرار عمليات البحث للعثور على ناجين جدد.
الجزيرة
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