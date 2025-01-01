قتلى ومفقودون في حادثي غرق منفصلين أثناء إبحارهم إلى إيطاليا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الإيطالية فقدان نحو 20 مهاجرا بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة جزيرة لامبيدوزا، في حين أعلن الحرس الوطني التونسي مصرع مهاجرين اثنين -أحدهما طفل- في غرق قارب قبالة سواحل تونس.

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