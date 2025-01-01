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قتلى ومفقودون في حادثي غرق منفصلين أثناء إبحارهم إلى إيطاليا

جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بوابة المهاجرين نحو أوروبا
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بوابة المهاجرين نحو أوروبا
الأربعاء، 01-01-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الإيطالية فقدان نحو 20 مهاجرا بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة جزيرة لامبيدوزا، في حين أعلن الحرس الوطني التونسي مصرع مهاجرين اثنين -أحدهما طفل- في غرق قارب قبالة سواحل تونس.

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وقالت السلطات الإيطالية في بيان -أمس الثلاثاء- إن نحو 20 راكبا فُقدت آثارهم بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط.

وأفادت السلطات بإنقاذ 7 أشخاص ينحدرون من مصر وسوريا والسودان -أحدهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات- كانوا على متن القارب الذي أبحر من ليبيا، في محاولة لنقل مهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأعربت عن مخاوفها من أن يكون أشخاص عدة لقوا حتفهم بعد غرق القارب، في حين تعد فرص العثور على ناجين إضافيين ضئيلة بعد مرور ساعات عدة على الحادث، وأكدت استمرار عمليات البحث للعثور على ناجين جدد.

الجزيرة

 
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