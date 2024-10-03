قتل منها جنود في لبنان .. ماذا نعرف عن "إيغوز" الإسرائيلية؟

الوكيل الإخباري- أحصى الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 8 جنود في معارك مع حزب الله بعد توغل قواته إلى داخل الأراضي اللبنانية.



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أغلب الضباط والجنود القتلى في الاشتباكات بجنوب لبنان من وحدة الكوماندوز "إيغوز" التابعة للجيش الإسرائيلي.



وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأكثر فداحة على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.



فماذا نعرف عن وحدة "إيغوز"؟



من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي واسمها هو اختصار لـ"مكافحة حرب العصابات والحرب الصغرى".

متخصصة في حرب العصابات وتنفيذ مهام استطلاع خاصة.

تم إعادة تأسيسها عام 1995 لتخوض حرب العصابات ضد حزب الله في جنوب لبنان.

تعد الوحدة رأس الحربة في مواجهة حزب الله.

شاركت في الحرب على لبنان سنة 2006 وبعد انتهاء الحرب تم نشر الوحدة على حدود قطاع غزة، وقد تخصصت في نصب سلسلة من الكمائن على حدود القطاع.

يخضع جنودها لتدريب مدته سنة و4 أشهر، لاكتساب مهارات مختلفة مثل مكافحة الخطف، القفز من المظلات، والكمائن والتمويه والإخفاء.

يتخصص أفرادها في القتال داخل المناطق التي تمتاز بالتضاريس المعقدة وفي المدن.



سكاي نيوز

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