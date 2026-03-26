قتيلان إثر سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي بعد اعتراضه جويا

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الخميس، مقتل شخصين لم تُحدَّد هويتهما بعد، جراء سقوط شظايا في شارع سويحان، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.

وأوضح أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص، إضافة إلى تضرر عدد من المركبات، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الواقعة، وسيتم الإبلاغ بالمستجدات حال توافرها.