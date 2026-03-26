الخميس 2026-03-26 02:48 م

قتيلان إثر سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي بعد اعتراضه جويا

الخميس، 26-03-2026 12:22 م

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الخميس، مقتل شخصين لم تُحدَّد هويتهما بعد، جراء سقوط شظايا في شارع سويحان، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.

وأوضح أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص، إضافة إلى تضرر عدد من المركبات، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الواقعة، وسيتم الإبلاغ بالمستجدات حال توافرها.


ودعا المكتب الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

 
 


الأكثر مشاهدة