قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا

ووقع الانزلاق في بلدة براتسانو دي كورمونس، في مقاطعة غوريزيا قرب ترييستي، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان نهر توري وتدفق الوحول في الشوارع.
وليل الاثنين، قال لوكا كاري الناطق باسم جهاز الإطفاء إن عناصره حددوا "جثة المرأة المفقودة".
وفي وقت سابق، أفاد كاري بأنهم عثروا على جثة الشخص المفقود الأول تحت الأنقاض، دون تحديد هوية الضحية.
وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن الضحيتين هما مواطن ألماني يبلغ 32 عاما وجارته البالغة 83 عاما والتي كان يتفقدها أثناء هطول الأمطار الغزيرة عندما وقع انزلاق التربة.
-
