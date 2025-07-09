الأربعاء 2025-07-09 08:32 ص
 

قتيلان في سلسلة زلازل تضرب غواتيمالا

الزلازل خلّفت خسائر بشرية ومادية
الزلازل خلّفت خسائر بشرية ومادية
 
الأربعاء، 09-07-2025 07:04 ص
الوكيل الإخباري- قُتل شخصان في غواتيمالا في سلسلة زلازل ضربت البلد الواقع في أميركا الوسطى، وخلفت كذلك أضرارًا مادية، حسبما أعلن مسؤول حكومي.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في غواتيمالا أندريس إيرازو للصحفيين: "للأسف، هناك خسائر بشرية مؤكدة".

وتسبب انهيار أرضي في دفن سيارة على طريق سريع جنوب غربي العاصمة، تحت أكوام من الصخور والأتربة.

سكاي نيوز
 
 
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