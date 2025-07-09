قتيلان في سلسلة زلازل تضرب غواتيمالا

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في غواتيمالا أندريس إيرازو للصحفيين: "للأسف، هناك خسائر بشرية مؤكدة".
وتسبب انهيار أرضي في دفن سيارة على طريق سريع جنوب غربي العاصمة، تحت أكوام من الصخور والأتربة.
سكاي نيوز
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