 
الأربعاء 2025-01-01 06:54 م
 

قتيلان في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على كييف

جانب من الدمار في كييف جراء الحرب
كييف
الأربعاء، 01-01-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري-   كشف مسؤولون في كييف إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون على الأقل، في هجوم شنّته روسيا بطائرات مسيّرة على العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، فضلاً عن تضرر مبنيين.اضافة اعلان


ودوت انفجارات في سماء كييف خلال الصباح، بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من اقتراب طائرات مسيّرة من العاصمة، وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الدفاعات الجوية صدّت هجوماً للعدو، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
 
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