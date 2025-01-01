قتيلان في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على كييف

ودوت انفجارات في سماء كييف خلال الصباح، بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من اقتراب طائرات مسيّرة من العاصمة، وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الدفاعات الجوية صدّت هجوماً للعدو، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
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