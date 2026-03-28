السبت 2026-03-28 10:42 م

قتيلان من الشرطة العراقية في استهداف في الموصل

السبت، 28-03-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري-   قُتل عنصران في الشرطة، أحدهما عقيد، في الموصل بشمال العراق مساء السبت في استهداف لموقعهما فيما أُصيب 5 آخرون، على ما قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان.

ونعت الوزارة "اثنين من أبطالها اللذين طالهم استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل"، مشيرة إلى أن 5 عناصر آخرين في الشرطة أصيبوا حين "استهدفتهم ضربة ثانية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إسعاف زملائهم الجرحى".

 
 


