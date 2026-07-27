قتيلان وإصابات بإطلاق نار خلال مهرجان في مدينة سياتل الأميركية

وقالت شرطة سياتل إنها تحقق في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز سياتل خلال مهرجان "بايت أوف سياتل" السنوي، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وطلبت الشرطة من الجمهور الابتعاد عن المنطقة، فيما أعلن مركز هاربورفيو الطبي أنه سيستقبل الجرحى.
وبحسب شهود تحدثوا إلى وسائل إعلام أمريكية، سُمع دوي عدة طلقات داخل الموقع، قبل أن تعم حالة من الهلع بين الحاضرين الذين بدأوا بالركض في كل اتجاه. ولم تكشف الشرطة، في بيانها الأولي، عن عدد الضحايا أو ملابسات الحادث بشكل كامل.
وكان مركز سياتل يستضيف هذا الأسبوع مهرجان "بايت أوف سياتل" الذي يضم مئات البائعين وعروضًا موسيقية حية، كما أُغلق قطار سياتل سنتر الأحادي لبقية اليوم، على أن يستأنف العمل في اليوم التالي.
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