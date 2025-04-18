الجمعة 2025-04-18 02:55 ص
 

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا

الشرطة
الشرطة
 
الجمعة، 18-04-2025 02:23 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أميركية بسقوط شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرين، الخميس، أحدهم في حالة حرجة، بعد إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا الأميركية، وأن الشرطة احتجزت مشتبها به.اضافة اعلان


شرطة جامعة ولاية فلوريدا، قالت إن القتيلان ليسا من الطلاب، مضيفة أنه المرجح أن يكون مطلق الرصاص طالب حالي بالجامعة.

وبينت الشرطة أنه تم نقل مطلق النار إلى مستشفى .

ووردت تقارير عن إطلاق نار في منتصف النهار في مبنى اتحاد الطلاب في حرم جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية.
 
gnews

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