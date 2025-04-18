قتيلان ومصابون في إطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا

شرطة جامعة ولاية فلوريدا، قالت إن القتيلان ليسا من الطلاب، مضيفة أنه المرجح أن يكون مطلق الرصاص طالب حالي بالجامعة.
وبينت الشرطة أنه تم نقل مطلق النار إلى مستشفى .
ووردت تقارير عن إطلاق نار في منتصف النهار في مبنى اتحاد الطلاب في حرم جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية.
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