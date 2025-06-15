الأحد 2025-06-15 03:55 ص
 

قتيلة و20 مصابا في القصف الإيراني على تل أبيب

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 03:42 ص

الوكيل الإخباري- أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل إسرائيلية ونحو 20 مصابا في أحد المواقع التي تعرضت للقصف الإيراني بتل أبيب.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل، حيث وردت بلاغات عن سقوط جرحى.

 

 
gnews

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