قتيلة و20 مصابا في القصف الإيراني على تل أبيب

الوكيل الإخباري- أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل إسرائيلية ونحو 20 مصابا في أحد المواقع التي تعرضت للقصف الإيراني بتل أبيب.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل، حيث وردت بلاغات عن سقوط جرحى.