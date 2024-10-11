قتيل إسرائيلي ومصابون في الشمال بعد إطلاق صاروخ من لبنان

وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص في إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب بلدة يرؤون بالجليل الأعلى، في حين أكدت صحيفة معاريف سقوط جرحى في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على الجليل الأعلى.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في زرعيت شمالي إسرائيل تحذيرا من سقوط صواريخ.
c7mob
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