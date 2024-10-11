قتيل إسرائيلي ومصابون في الشمال بعد إطلاق صاروخ من لبنان

10:14 ص

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل وأصيب آخر بجروح خطرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع أطلق باتجاه منطقة يرؤون شمالي إسرائيل. اضافة اعلان





وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص في إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب بلدة يرؤون بالجليل الأعلى، في حين أكدت صحيفة معاريف سقوط جرحى في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على الجليل الأعلى.



وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في زرعيت شمالي إسرائيل تحذيرا من سقوط صواريخ.

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