قتيل بهجوم إيراني يستهدف مطار الكويت وأضرار بمنشآت دبلوماسية

وفي وقت سابق، أفادت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتعرّض مبنى الركاب في المطار لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في عدد من مرافقه، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ فور وقوع الهجوم.
وأضافت الهيئة أن السلطات قررت تعليق جميع الرحلات الجوية وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في إجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والعاملين.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية على أن البلاد لن تقبل ولن تتهاون مع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإيرانية.
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