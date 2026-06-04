قتيل وجرحى بإطلاق للنار في حفل تخرج شمال كاليفورنيا

10:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بإطلاق للنار خلال حفل تخرج بمدرسة ثانوية في منطقة فيرفيلد شمال الولاية. اضافة اعلان





وقال متحدث باسم إدارة شرطة فيرفيلد إن إطلاق النار حدث حوالي الساعة 7:15 مساء يوم الأربعاء في موقف السيارات الخاص بحفل تخرج مدرسة "سيم يتو الثانوية"، والذي كان يقام في مدرسة "فيرفيلد الثانوية"، الواقعة جنوب غرب مدينة ساكرامنتو.



وأكد المسؤولون أن أحد المصابين الأربعة، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، قد أعلنت وفاته في مكان الحادث مباشرة، بينما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، ولم تعرف بعد طبيعة وخطورة إصاباتهم.



وبحسب شرطة فيرفيلد، فإن المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى هم طفل يبلغ 11 عاما، وشخصان بالغان يبلغان من العمر 20 و25 عاما.



من جانبها، كتبت عايدة هيرنانديز، عمدة مدينة سويسون سيتي في منشور على "فيسبوك" أن قوات الأمن تبحث حاليا عن مطلق النار، دون أن تقدم وصفا له أو تفاصيل إضافية عن هويته.



وقال متحدث باسم منطقة مدارس "فيرفيلد-سويسون الموحدة" إن إطلاق النار وقع بعد انتهاء حفل التخرج.



وأضاف المتحدث أن مدرسة "سيم يتو" هي مدرسة متابعة وتتشارك الحرم الجامعي مع مدرسة "فيرفيلد الثانوية"، مؤكدا أن الفصول الدراسية ستستمر كما هو مقرر طوال الأسبوع.



ولا تزال ظروف وملابسات إطلاق النار قيد التحقيق. وحثت الشرطة أي شخص لديه معلومات عن الحادث على الاتصال بها فورا.







