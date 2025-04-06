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قتيل و4 جرحى في غارات أميركية على حفصين غربي صعدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 01:08 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بسقوط قتيل و4 جرحى في 4 غارات أميركية على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالي اليمن. اضافة اعلان
 
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