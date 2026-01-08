قديروف يرد على طلب زيلينسكي من واشنطن اختطافه على غرار مادورو

وكتب قديروف عبر قناته على "تلغرام": "أضافني (زيلينسكي) إلى قائمة المطلوبين وفرض عقوبات. الآن يطلب من الأمريكيين المساعدة، قائلاً: إذا لم تساعدونا بالسلاح، فعلى الأقل اختطفوا رمضان. احفظ ماء وجهك ولا تذل نفسك. لو كان لديك ذرة من الرجولة، لفهمت كم تبدو كلماتك وطلباتك مُهينة، وكم تؤكد بوضوح محاولاتك لإفشال التسوية السلمية".
وأضاف قديروف في منشوره: "يقترح على السلطات الأمريكية اختطافي. لاحظوا، لم يهدد حتى بفعل ذلك بنفسه كما يفعل رجل. لم يحاول حتى التفكير في ذلك"، واختتم حاكم جمهورية الشيشان محذراً: "يمكن للعدو دخول جمهوريتنا، لكنه لن يتمكن من الخروج".
روسيا اليوم
