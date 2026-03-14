قذائف إسرائيلية تطال مقرا لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- سقطت قذائف إسرائيلية على مقر تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان الجمعة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

