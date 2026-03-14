الإثنين 2026-03-16 06:56 م

قذائف إسرائيلية تطال مقرا لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان

يونيفيل
يونيفيل
 
السبت، 14-03-2026 01:20 ص

الوكيل الإخباري-   سقطت قذائف إسرائيلية على مقر تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان الجمعة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وذكرت الوكالة "سقوط قذائف إسرائيلية داخل مقر الكتيبة النيبالية في قوات اليونيفيل، في بلدة ميس الجبل". ولم يصدر أي تعليق بعد عن قوات اليونيفيل ولا الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






