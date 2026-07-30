قرابة 25 قتيلا بهجوم على نقطة تفتيش للشرطة في شمال باكستان

الوكيل الإخباري- قُتل تسعة شرطيين و15 عنصرا مسلحا مساء الأربعاء في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان، بحسب ما أفادت به الشرطة وذلك بعد أيام قليلة على اشتباك مماثل أوقع أكثر من 20 قتيلا.

اضافة اعلان