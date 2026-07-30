الخميس 2026-07-30 12:32 م

قرابة 25 قتيلا بهجوم على نقطة تفتيش للشرطة في شمال باكستان

علم باكستان.
باكستان
 
الخميس، 30-07-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل تسعة شرطيين و15 عنصرا مسلحا مساء الأربعاء في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان، بحسب ما أفادت به الشرطة وذلك بعد أيام قليلة على اشتباك مماثل أوقع أكثر من 20 قتيلا.

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ووقع الهجوم في إقليم هنغو بولاية خيبر بختونخوا الحدودية في شمال البلاد حيث تواجه السلطات تمرّدا متناميا.

 
 


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