قرابة 760 ألف نازح في لبنان مع تواصل الغارات الإسرائيلية

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل. وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.
-
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار
-
إسرائيل تزيد الإنفاق الدفاعي بقدر كبير لتمويل حرب إيران
-
أكسيوس: أميركا حثت إسرائيل على وقف الهجمات على مواقع الطاقة الإيرانية
-
إيران: أي سفينة أميركية حربية "لم تتجرأ" على الاقتراب من مضيق هرمز
-
ويتكوف يتحدّث عن زيارة محتملة لإسرائيل الأسبوع المقبل
-
رويترز: إصابة 150 جندياً أمريكياً منذ بدء العمليات العسكرية على إيران
-
ترامب يقول لفوكس نيوز إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران
-
الأمم المتحدة: 700 ألف نازح جراء القصف الإسرائيلي على لبنان منذ نحو أسبوع