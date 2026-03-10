قرابة 760 ألف نازح في لبنان مع تواصل الغارات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- جدد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، غاراته على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء جديدة، في وقت سجلّت السلطات نزوح قرابة 760 ألف شخص منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

