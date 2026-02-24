الثلاثاء 2026-02-24 08:58 م

قرار أممي يدعو لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قرارا يدعو إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط للحرب بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا.

وأيد مشروع القرار الذي جرى التصويت عليه ضمن الدورة الاستثنائية الطارئ الحادية عشرة 107 دول وعارضته 12 دولة، فيما صوتت بالامتناع عليه 51 دولة.


وكررت الجمعية العامة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

 

