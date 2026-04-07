قرار ايراني مفاجئ ردا على تهديدات ترامب

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران قطعت الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة، ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ "تدمير الحضارة الإيرانية".

اضافة اعلان



وذكرت الصحيفة أن الخطوة الإيرانية أدت إلى تجميد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قبل المهلة التي حددها ترمب، لكنها لم تُنهِ المحادثات بشكل كامل.