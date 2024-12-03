 
الثلاثاء 2024-12-03 10:14 م
 

قرار باستئناف محاكمة نتنياهو يوم 10 ديسمبر

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 03-12-2024 08:58 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القضاة يقررون بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقضايا فساد يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول في تل أبيب.اضافة اعلان


وكان نتنياهو طلب تأجيل المثول أمام المحكمة لمدة أسبوعين، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ويمثل نتنياهو الأسبوع المقبل أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات وجهت له في يناير/كانون الثاني 2020، وبدأت محاكمته بشأنها في مايو/أيار من العام نفسه.
 
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