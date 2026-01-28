الأربعاء 2026-01-28 09:30 ص

قرار دولي بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة

الأربعاء، 28-01-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، إنهاء مهام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحديدة في نهاية آذار المقبل.اضافة اعلان


وتضمن قرار المجلس، الذي حمل الرقم (2813)، تمديدًا للبعثة لفترة نهائية لمدة شهرين حتى 31 آذار 2026.

وأوضح المجلس أنه "وخلال هذه الفترة ستقوم البعثة بالسحب الفعّال والآمن للقوات، بما في ذلك وقف عملياتها، والتخطيط والتحضير اللازمين لنقل أي وظائف متبقية إلى مكتب المبعوث الخاص، وسحب أفراد وموارد البعثة الأممية والتخلص من الوجود الدائم في الحديدة".
 
 


