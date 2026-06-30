قرار سوري بتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

02:13 م

الوكيل الإخباري- أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، الثلاثاء، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري عن الجانب ‏السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.‏ اضافة اعلان





وبموجب القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، يضم المجلس كلاً من: عماد عدنان النن رئيساً للمجلس، عبد الناصر سيجري ومالك دعبول نواباً للرئيس، نشأت خالد الرفاعي أميناً عاماً، وحسن منجر مديراً تنفيذياً.



وينص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما ‏يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.‏



كما اعتبر القرار مجلس الأعمال الأردني السوري الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب ‏الأردني، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.‏



وكلّف القرار المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة بتنسيق وتنظيم عمل المجلس، بما يضمن اتساقه مع ‏منظومة مجالس الأعمال والأولويات الاقتصادية الوطنية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم ‏لتنفيذه.‏



ويأتي تشكيل المجلس في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ‏ونظرائه في الخارج.‏





