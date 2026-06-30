الثلاثاء 2026-06-30 02:19 م

قرار سوري بتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

علما الأردن وسوريا
علما الأردن وسوريا
 
الثلاثاء، 30-06-2026 02:13 م
الوكيل الإخباري-   أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، الثلاثاء، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري عن الجانب ‏السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.‏اضافة اعلان


وبموجب القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، يضم المجلس كلاً من: عماد عدنان النن رئيساً للمجلس، عبد الناصر سيجري ومالك دعبول نواباً للرئيس، نشأت خالد الرفاعي أميناً عاماً، وحسن منجر مديراً تنفيذياً.

وينص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما ‏يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.‏

كما اعتبر القرار مجلس الأعمال الأردني السوري الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب ‏الأردني، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.‏

وكلّف القرار المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة بتنسيق وتنظيم عمل المجلس، بما يضمن اتساقه مع ‏منظومة مجالس الأعمال والأولويات الاقتصادية الوطنية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم ‏لتنفيذه.‏

ويأتي تشكيل المجلس في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ‏ونظرائه في الخارج.‏
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الأردن وسوريا

أخبار محلية قرار سوري بتشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، تشغيل مشروع تركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية (الأنظمة الحرارية) في مستشفى الأميرة رحمة ال

أخبار محلية تشغيل مشروع نظام سخانات شمسية حرارية في مستشفى الأميرة رحمة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء إن قطر تنسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن. وأكد الانصار خلال مؤتمر صحفي أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد ك

عربي ودولي قطر: ننسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن

علم إيران

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية مسلحة

البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

نقابة المحامين

أخبار محلية تحديد العطلة القضائية للمحامين من 16 تموز ولغاية 31 آب

جيلي تعزز ثقة العملاء في الأردن عبر شبكة متكاملة لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار

أخبار الشركات جيلي تعزز ثقة العملاء في الأردن عبر شبكة متكاملة لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار

بنك الاتحاد ومنصة EdenMountain يفتحان آفاقاً جديدة أمام الشركات الأردنية للنمو والتوسع إقليمياً

أخبار الشركات بنك الاتحاد ومنصة EdenMountain يفتحان آفاقاً جديدة أمام الشركات الأردنية للنمو والتوسع إقليمياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 