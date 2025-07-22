الثلاثاء 2025-07-22 11:25 م
 

قرار لمجلس الأمن يدعو لحل النزاعات بالطرق السلمية

قرار لمجلس الأمن يدعو لحل النزاعات بالطرق السلمية
قرار لمجلس الأمن يدعو لحل النزاعات بالطرق السلمية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 10:28 م
الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، وبالإجماع، قرارا قدمته الباكستان يدعو لحل النزاعات في العالم بالطرق السلمية.اضافة اعلان


وحث القرار، الذي حمل الرقم 2788، جميع الدول الأعضاء على الاستفادة من آليات التسوية السلمية للنزاعات، كما هو مُبين في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، واللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها.

وأكد دور مجلس الأمن في التوصية بإجراءات أو أساليب تسوية مناسبة لتسوية المنازعات سلميا، بما في ذلك مراعاة أن الأطراف، كقاعدة عامة، تحيل المنازعات القانونية إلى محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة.

ودعا القرار المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تسوية النزاعات سلميا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشجعا الدول الأعضاء على دعم دور المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في هذا الصدد، وتعزيز التعاون بين هذه المنظمات والأمم المتحدة.

وأكد أهمية دمج النهج الشاملة للتسوية السلمية للنزاعات، مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، والمشاركة الهادفة للشباب في جهود منع نشوب النزاعات وحلها.
 
 
gnews

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