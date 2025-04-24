الخميس 2025-04-24 09:21 ص
 

قرار منع دخول المُقيمين إلى مكة يدخل حيّز التنفيذ

الحرم المكي الشريف
الحرم المكي الشريف
 
الخميس، 24-04-2025 08:36 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الأمن العام السعودي، منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة دون تصريح، .اضافة اعلان


وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان له، أمس الأربعاء، أنه يُستثنى من ذلك من يتوافر لديه "تصريح عمل في العاصمة المقدسة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج".

ولفت إلى أن المخالفين سيتم إعادتهم من مراكز الضبط الأمني، منوّهًا بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين في موسم الحج يتم إلكترونيًّا بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح".

من جهة أخرى، جدّدت وزارة الداخلية التنبيه بأنه يُمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، اعتبارًا من الثلاثاء 29 أبريل.

سكاي نيوز
 
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