قسد: تسليم السلاح في الوقت الحالي مستحيل

وقال المتحدث الرسمي باسم "قسد" أبجر داوود: "في ظل التوترات المستمرة في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف، وتهديد تنظيم داعش، من المستحيل أن تسلّم قواتنا أسلحتها".
وأضاف أن: "قسد يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكوّن الكردي".
وأشار إلى أن "قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه".
من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، إنه "إذا توفرت الثقة والضمانات الدستورية، فلن نتمسّك بالسلاح".
وأضاف: "هناك تباطؤ من الحكومة السورية في تطبيق الاتفاق".
وتابع: "حريصون على تطبيق الاتفاق الموقّع بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية".
سكاي نيوز
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